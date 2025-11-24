Piazza Affari: risultato positivo per CIR

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding finanziaria
, in guadagno del 2,69% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CIR
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società fondata da Carlo De Benedetti
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,736 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,706. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,766.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)