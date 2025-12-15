Milano 17:35
CIR prosegue il buyback. Raggiunto il 5,70% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 9 al 12 dicembre 2025, complessivamente 530.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,7067 euro, per un controvalore pari a 374.560,00 euro.

Al 15 dicembre, CIR possiede un totale di 52.176.150 azioni proprie, pari al 5,70% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

Sul listino milanese, oggi, seduta sostanzialmente invariata per la Holding finanziaria, che termina gli scambi con un moderato +0,14%.



