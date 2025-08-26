Milano 17:35
Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Il Comparto beni industriali a Milano fa un piccolo salto in avanti dello 0,59%, portandosi a 70.756,69 punti.
