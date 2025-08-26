Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:52
23.475 +0,21%
Dow Jones 20:52
45.316 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

Piazza Affari: prevalgono le vendite sul comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si abbattono le vendite sull'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata a 8.512,02 punti, in forte calo dell'1,95%.
