Spotify lancia i messaggi in-app per gli utenti free e premium

(Teleborsa) - Spotify
, colosso svedese dello streaming di musica e podcast, ha annunciato che lancerà la funzione Messaggi per gli utenti Free e Premium
dai 16 anni in su in mercati selezionati sui dispositivi mobili, a partire da questa settimana.
Messaggi è "un modo rapido e pratico per condividere e parlare di ciò che stai ascoltando
con le persone a cui tieni", si legge in una nota, oltre che aprire anche "nuove opportunità per artisti, autori e creatori: più utenti possono far conoscere il brano di un artista o il podcast di un creatore ad amici e familiari, contribuendo a promuoverne la scoperta".
Messaggi consente di condividere contenuti Spotify e avviare un messaggio in-app con le persone con si ha interagito in precedenza
tramite Spotify. Quando si ascolta un brano, un podcast o un audiolibro nella vista "In riproduzione", bisogna toccare l'icona di condivisione, selezionare un amico e premere "Invia".