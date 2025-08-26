SSE, emesso nuovo green bond da 750 milioni di euro

SSE

(Teleborsa) -, la controllata al 75% del colosso energetico britannico, ha lanciato con successo la sua seconda emissione sul mercato obbligazionario europeo: un'con scadenza il 2 novembre 2033 a una cedola fissa del 3,375%, convertita in sterline, con un costo di finanziamento complessivo del 5,23%.L'emissione odierna è la decima obbligazione green di SSE in otto anni e ne. Questo porta il totale delle obbligazioni green in circolazione emesse dal gruppo SSE a 5,5 miliardi di sterline, di cui 2,7 miliardi di sterline emessi direttamente da SSEN Transmission.I proventi dell'odierna obbligazione green contribuiranno specificamente a finanziare e/o rifinanziare infrastrutture critiche nell'ambito di unda oltre 22 miliardi di sterline per potenziare la rete di trasmissione nel nord della Scozia."Questa è la seconda emissione di SSEN Transmission sul mercato obbligazionario europeo - ha detto il CFO Barry O'Regan - Si aggiunge al nostro crescente portafoglio di green bond ed è in linea con il nostro impegno a".