SSE, emesso nuovo green bond da 750 milioni di euro

Energia, Finanza
(Teleborsa) - SSEN Transmission, la controllata al 75% del colosso energetico britannico SSE, ha lanciato con successo la sua seconda emissione sul mercato obbligazionario europeo: un'obbligazione green a 8 anni per 750 milioni di euro con scadenza il 2 novembre 2033 a una cedola fissa del 3,375%, convertita in sterline, con un costo di finanziamento complessivo del 5,23%.

L'emissione odierna è la decima obbligazione green di SSE in otto anni e ne riafferma lo status di maggiore emittente corporate di obbligazioni green del Regno Unito. Questo porta il totale delle obbligazioni green in circolazione emesse dal gruppo SSE a 5,5 miliardi di sterline, di cui 2,7 miliardi di sterline emessi direttamente da SSEN Transmission.

I proventi dell'odierna obbligazione green contribuiranno specificamente a finanziare e/o rifinanziare infrastrutture critiche nell'ambito di un programma di investimenti da oltre 22 miliardi di sterline per potenziare la rete di trasmissione nel nord della Scozia.

"Questa è la seconda emissione di SSEN Transmission sul mercato obbligazionario europeo - ha detto il CFO Barry O'Regan - Si aggiunge al nostro crescente portafoglio di green bond ed è in linea con il nostro impegno a mantenere un bilancio solido attraverso la disciplina finanziaria".
