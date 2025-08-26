Trump Media e Crypto.com lanciano società di tesoreria su Cronos tramite SPAC

Yorkville Acquisition

Trump Media & Technology Group

(Teleborsa) -e Crypto.com hanno stipulato un accordo definitivo per una, una società di tesoreria per asset digitali focalizzata sull'acquisizione del token nativo di criptovaluta dell'ecosistema Cronos. Yorkville Acquisition è una SPAC sponsorizzata da Yorkville.Al termine della business combination, la maggioranza di Trump Media Group CRO Strategy sarà detenuta da Yorkville, Trump Media e Crypto.com, insieme come soci fondatori. Il finanziamento previsto per la tesoreria di asset digitali sarà costituito da 1 miliardo di dollari in CRO (6.313.000.212 CRO, pari a circa il 19% della capitalizzazione di mercato totale di CRO al momento dell'annuncio), 200 milioni di dollari in contanti e 220 milioni di dollari di warrant con esercizio obbligatorio, con un'ulteriore, che la renderebbe la prima e più grande società di tesoreria di asset digitali quotata in Borsa.Yorkville Acquisition presenterà domanda per la quotazione delle sue azioni ordinarie di Classe A sulcon il. Tale modifica avverrà prima della business combination e il nuovo simbolo verrà trasferito a Trump Media Group CRO Strategy al momento del perfezionamento della business combination.Trump Media Group CRO Strategy utilizzerà i suoi finanziamenti per, il token nativo dell'ecosistema blockchain Cronos."I mercati finanziari stanno diventando sempre più digitali ogni giorno e aziende di tutte le dimensioni e settori stanno pianificando strategicamente il futuro creando tesorerie di asset digitali basate su asset che hanno creato una proposta di valore completa e sono pronte per un'utilità ancora maggiore - ha affermato- Continuiamo a essere ottimisti sulle criptovalute e siamo entusiasti di collaborare con una piattaforma di criptovalute leader a livello mondiale e omonima del suo settore, Crypto.com, e con uno dei gruppi di investitori più sofisticati di Yorkville per questa iniziativa strategica"."Le dimensioni e la struttura di questo progetto supereranno l'intera capitalizzazione di mercato attuale di CRO, con impegni aggiuntivi di oltre 400 milioni di dollari in contanti e un'ulteriore linea di credito di 5 miliardi di dollari per acquisire ulteriori CRO - ha affermato- Questo, unito ai blocchi azionari di entrambe le parti e alla strategia di validazione della tesoreria, lo rendono un'offerta unica e interessante rispetto a tutte le altre tesorerie di asset digitali".