Trump Media e Crypto.com lanciano società di tesoreria su Cronos tramite SPAC

(Teleborsa) - Yorkville Acquisition, Trump Media & Technology Group e Crypto.com hanno stipulato un accordo definitivo per una business combination che porti alla costituzione di Trump Media Group CRO Strategy, una società di tesoreria per asset digitali focalizzata sull'acquisizione del token nativo di criptovaluta dell'ecosistema Cronos. Yorkville Acquisition è una SPAC sponsorizzata da Yorkville.

Al termine della business combination, la maggioranza di Trump Media Group CRO Strategy sarà detenuta da Yorkville, Trump Media e Crypto.com, insieme come soci fondatori. Il finanziamento previsto per la tesoreria di asset digitali sarà costituito da 1 miliardo di dollari in CRO (6.313.000.212 CRO, pari a circa il 19% della capitalizzazione di mercato totale di CRO al momento dell'annuncio), 200 milioni di dollari in contanti e 220 milioni di dollari di warrant con esercizio obbligatorio, con un'ulteriore linea di credito azionaria di 5 miliardi di dollari da una società affiliata di Yorkville, che la renderebbe la prima e più grande società di tesoreria di asset digitali quotata in Borsa.

Yorkville Acquisition presenterà domanda per la quotazione delle sue azioni ordinarie di Classe A sul Nasdaq con il simbolo "MCGA". Tale modifica avverrà prima della business combination e il nuovo simbolo verrà trasferito a Trump Media Group CRO Strategy al momento del perfezionamento della business combination.

Trump Media Group CRO Strategy utilizzerà i suoi finanziamenti per creare una tesoreria di asset digitali basata su CRO, il token nativo dell'ecosistema blockchain Cronos.

"I mercati finanziari stanno diventando sempre più digitali ogni giorno e aziende di tutte le dimensioni e settori stanno pianificando strategicamente il futuro creando tesorerie di asset digitali basate su asset che hanno creato una proposta di valore completa e sono pronte per un'utilità ancora maggiore - ha affermato Devin Nunes, CEO di Trump Media & Technology Group - Continuiamo a essere ottimisti sulle criptovalute e siamo entusiasti di collaborare con una piattaforma di criptovalute leader a livello mondiale e omonima del suo settore, Crypto.com, e con uno dei gruppi di investitori più sofisticati di Yorkville per questa iniziativa strategica".

"Le dimensioni e la struttura di questo progetto supereranno l'intera capitalizzazione di mercato attuale di CRO, con impegni aggiuntivi di oltre 400 milioni di dollari in contanti e un'ulteriore linea di credito di 5 miliardi di dollari per acquisire ulteriori CRO - ha affermato Kris Marszalek, CEO di Crypto.com - Questo, unito ai blocchi azionari di entrambe le parti e alla strategia di validazione della tesoreria, lo rendono un'offerta unica e interessante rispetto a tutte le altre tesorerie di asset digitali".

(Foto: Kanchanara on Unsplash)
