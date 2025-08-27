Milano 11:44
42.528 -0,30%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:44
9.270 +0,04%
Francoforte 11:44
24.128 -0,10%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Giornata poco mossa per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 26 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 57.092. Rischio di eventuale correzione fino al target 56.292. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 57.892.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
