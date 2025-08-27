Milano
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 12.02
Borsa: Londra, apertura +0,36%
In breve
,
Finanza
27 agosto 2025 - 09.03
Indice FTSE-100 +0,36% a quota 9.299,34 dopo l'apertura.
