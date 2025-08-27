Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 21:38
23.550 +0,11%
Dow Jones 21:38
45.599 +0,40%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,27% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 45.539,86 punti

L'indice dei giganti USA segna un modesto +0,27% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 45.539,86 punti.
