Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:43
23.516 -0,04%
Dow Jones 18:43
45.499 +0,18%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,44%

Il DAX chiude a 24.046,21 punti

Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,44% e archivia la seduta a 24.046,21 punti.
