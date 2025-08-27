Milano 15:26
42.429 -0,53%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 15:26
9.241 -0,27%
Francoforte 15:26
24.047 -0,44%

Francoforte: andamento negativo per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Deutsche Bank
Rosso per la prima banca tedesca come assets, che sta segnando un calo del 3,01%.
Condividi
```