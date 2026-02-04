Francoforte: Deutsche Bank in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la prima banca tedesca come assets
, che esibisce una perdita secca del 4,37% sui valori precedenti.
L'andamento di Deutsche Bank
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo della banca d'affari tedesca
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 33,44 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 31,74. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 35,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)