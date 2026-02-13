Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank

prima banca tedesca come assets

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 3,03% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,54. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)