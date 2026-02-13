Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la prima banca tedesca come assets
, che presenta una flessione del 3,03% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Deutsche Bank
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della banca d'affari tedesca
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,54. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)