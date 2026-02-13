Milano 14:15
Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la prima banca tedesca come assets, che presenta una flessione del 3,03% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Deutsche Bank rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico della banca d'affari tedesca suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,54. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,16.

