Francoforte: in calo Gerresheimer

Francoforte: in calo Gerresheimer
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di packaging, con una flessione del 2,70%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Gerresheimer rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico del produttore di contenitori mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41,86 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 43,48. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 41,24.

