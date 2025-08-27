Francoforte: in calo Gerresheimer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di packaging
, con una flessione del 2,70%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Gerresheimer
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del produttore di contenitori
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41,86 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 43,48. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 41,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)