Francoforte: in calo Gerresheimer

società di packaging

Germany MDAX

Gerresheimer

Germany MDAX

produttore di contenitori

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,70%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41,86 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 43,48. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 41,24.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)