Francoforte: nuovo spunto rialzista per Porsche

(Teleborsa) - Avanza il colosso tedesco delle auto sportive
, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Porsche
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,3%, rispetto a -1,14% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Porsche
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 47,51 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 46,52. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)