Milano 11:48
42.542 -0,27%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:48
9.269 +0,03%
Francoforte 11:48
24.128 -0,10%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Porsche

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Porsche
(Teleborsa) - Avanza il colosso tedesco delle auto sportive, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Porsche mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,3%, rispetto a -1,14% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Porsche. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 47,51 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 46,52. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```