Francoforte: scambi negativi per Lanxess

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia chimica tedesca
, che presenta una flessione del 2,32% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Lanxess
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società che produce prodotti chimici e polimeri
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24,14 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24,92. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23,88.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)