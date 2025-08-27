Milano
15:27
42.439
-0,51%
Nasdaq
26-ago
23.525
0,00%
Dow Jones
26-ago
45.418
0,00%
Londra
15:27
9.242
-0,25%
Francoforte
15:27
24.054
-0,41%
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 15.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: si concentrano le vendite su Zalando
Francoforte: si concentrano le vendite su Zalando
Migliori e peggiori
,
In breve
27 agosto 2025 - 13.00
Ribasso per la
società che vende calzature e moda online
, che presenta una flessione dell'1,81%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: risultato positivo per Zalando
Francoforte: scambi al rialzo per Zalando
Zalando, scendono le quotazioni a Francoforte
Francoforte: giornata depressa per Zalando
Titoli e Indici
Zalando
-2,62%
Altre notizie
Francoforte: calo per Zalando
Francoforte: giornata depressa per Zalando
Francoforte: positiva la giornata per Zalando
Francoforte: andamento sostenuto per Zalando
Francoforte: andamento rialzista per Zalando
Francoforte: performance negativa per Zalando