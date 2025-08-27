Milano 15:27
42.439 -0,51%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 15:27
9.242 -0,25%
Francoforte 15:27
24.054 -0,41%

Francoforte: si concentrano le vendite su Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Zalando
Ribasso per la società che vende calzature e moda online, che presenta una flessione dell'1,81%.
Condividi
```