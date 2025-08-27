Milano 11:49
42.553 -0,24%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:49
9.271 +0,05%
Francoforte 11:49
24.135 -0,08%

Londra: seduta euforica per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta euforica per JD Sports Fashion
Protagonista il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,53%.
Condividi
```