Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:47
23.517 -0,04%
Dow Jones 18:47
45.500 +0,18%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

New York: balza in avanti Salesforce
Seduta vivace oggi per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.
