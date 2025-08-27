New York: balza in avanti Wynn Resorts

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che gestisce una importante catena di Casino
, che tratta in utile del 2,88% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wynn Resorts
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della compagnia con sede a Las Vegas
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 124 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 119,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 128,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)