New York: balza in avanti Wynn Resorts

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che gestisce una importante catena di Casino, che tratta in utile del 2,88% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wynn Resorts rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve della compagnia con sede a Las Vegas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 124 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 119,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 128,2.

