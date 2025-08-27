Milano 17:35
New York: brillante l'andamento di Deckers Outdoor

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di calzature, abbigliamento e accessori, in guadagno del 2,26% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deckers Outdoor più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Deckers Outdoor è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 117,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 114,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 120,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
