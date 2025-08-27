Pensioni, per bloccare aumento età di tre mesi servono 3 miliardi l'anno

(Teleborsa) - Per bloccare l'aumento dell'età pensionabile di tre mesi
, che scatterà automaticamente a partire dal 2027
a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita a 65 anni, occorrerà trovare quasi 3 miliardi di euro l'anno
. E' quanto hanno calcolato i tecnici che stanno lavorando sul dossier.
Fra settore pubblico e privato, il blocco dell'incremento dell'età pensionabile darebbe il via libera a 500mila pensioni in più all'anno
, generando maggiori costi
, in base ai dati del 2024, per 2,7 miliardi di euro
, compreso il rateo della tredicesima.
Il primo anno la cifra sarebbe più bassa e salirebbe negli anni successivi, considerando anche lo sblocco del TFR
presso la tesoreria dell'INPS e l'impatto del pensionamento dei baby boomer
, che raggiungerebbero i 67 anni nel 2027.