Pensioni, per bloccare aumento età di tre mesi servono 3 miliardi l'anno

(Teleborsa) - Per bloccare l'aumento dell'età pensionabile di tre mesi, che scatterà automaticamente a partire dal 2027 a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita a 65 anni, occorrerà trovare quasi 3 miliardi di euro l'anno. E' quanto hanno calcolato i tecnici che stanno lavorando sul dossier.

Fra settore pubblico e privato, il blocco dell'incremento dell'età pensionabile darebbe il via libera a 500mila pensioni in più all'anno, generando maggiori costi, in base ai dati del 2024, per 2,7 miliardi di euro, compreso il rateo della tredicesima.

Il primo anno la cifra sarebbe più bassa e salirebbe negli anni successivi, considerando anche lo sblocco del TFR presso la tesoreria dell'INPS e l'impatto del pensionamento dei baby boomer, che raggiungerebbero i 67 anni nel 2027.


