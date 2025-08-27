Pensioni, per bloccare aumento età di tre mesi servono 3 miliardi l'anno

(Teleborsa) -, che scatterà automaticamentea causa dell'aumento dell'aspettativa di vita a 65 anni, occorrerà trovare quasi. E' quanto hanno calcolato i tecnici che stanno lavorando sul dossier.Fra settore pubblico e privato, il blocco dell'incremento dell'età pensionabile darebbe il via libera a, generando, in base ai dati del 2024, per, compreso il rateo della tredicesima.Il primo anno la cifra sarebbe più bassa e salirebbe negli anni successivi, considerando anche lopresso la tesoreria dell'INPS e, che raggiungerebbero i 67 anni nel 2027.