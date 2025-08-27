Piazza Affari: andamento negativo per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di credito lombardo
, che passa di mano con un calo dell'1,89%.
La tendenza ad una settimana di Popolare di Sondrio
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12,48 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 11,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)