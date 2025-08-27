Milano 15:29
Piazza Affari: andamento negativo per Banca Popolare di Sondrio

Piazza Affari: andamento negativo per Banca Popolare di Sondrio
(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di credito lombardo, che passa di mano con un calo dell'1,89%.

La tendenza ad una settimana di Popolare di Sondrio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12,48 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 11,79.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
