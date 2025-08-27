Milano 15:29
42.458 -0,46%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 15:29
9.243 -0,25%
Francoforte 15:29
24.056 -0,40%

Piazza Affari: andamento rialzista per Avio

Seduta vivace oggi per l'azienda aerospaziale italiana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,64%.
