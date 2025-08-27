Milano 11:50
42.545 -0,26%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:51
9.272 +0,07%
Francoforte 11:50
24.132 -0,09%

Piazza Affari: andamento rialzista per Sanlorenzo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per ilproduttore di yacht e superyacht, che avanza bene del 2,45%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Sanlorenzo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,21%, rispetto a +0,37% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di Sanlorenzo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,75 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 33,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34,4.

