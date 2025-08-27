Piazza Affari: calo per Mediobanca

istituto di piazzetta Cuccia

Mediobanca

FTSE MIB

banca d'affari italiana

(Teleborsa) - Sottotono l', che passa di mano con un calo dell'1,95%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo dellaconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 20,93 Euro con primo supporto visto a 20,47. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 20,31.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)