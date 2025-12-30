Piazza Affari: brillante l'andamento di Mediobanca

(Teleborsa) - Avanza l'istituto di piazzetta Cuccia
, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Mediobanca
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,27%, rispetto a +0,54% del principale indice della Borsa di Milano
).
La tendenza di breve della banca d'affari italiana
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,14 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,43. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)