Piazza Affari: brillante l'andamento di Mediobanca

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza l'istituto di piazzetta Cuccia, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Mediobanca mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,27%, rispetto a +0,54% del principale indice della Borsa di Milano).


La tendenza di breve della banca d'affari italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,14 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,43. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
