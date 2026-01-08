Milano 14:10
45.441 -0,26%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:10
10.013 -0,35%
Francoforte 14:10
25.037 -0,34%

Piazza Affari: positiva la giornata per Mediobanca

Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di piazzetta Cuccia, con una variazione percentuale dell'1,87%.
