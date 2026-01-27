Milano 11:13
45.071 +0,27%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:13
10.188 +0,38%
Francoforte 11:13
24.910 -0,09%

Piazza Affari: giornata depressa per Mediobanca

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Mediobanca
(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di piazzetta Cuccia, che tratta con una perdita del 2,71%.

Lo scenario su base settimanale di Mediobanca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo della banca d'affari italiana resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 17,01 Euro. Supporto visto a quota 16,52. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 17,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```