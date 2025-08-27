Milano 11:51
42.557 -0,23%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:51
9.272 +0,07%
Francoforte 11:51
24.132 -0,09%

Piazza Affari: giornata depressa per BPER

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di credito emiliano, che mostra un decremento del 2,06%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di BPER rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della Banca Popolare emiliana. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, BPER evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,968 Euro. Primo supporto a 8,754. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,682.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
