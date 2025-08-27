Piazza Affari: giornata depressa per BPER

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di credito emiliano
, che mostra un decremento del 2,06%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di BPER
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della Banca Popolare emiliana
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, BPER
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,968 Euro. Primo supporto a 8,754. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,682.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)