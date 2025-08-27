Piazza Affari: giornata depressa per BPER

istituto di credito emiliano

FTSE MIB

BPER

principale indice della Borsa di Milano

Banca Popolare emiliana

BPER

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', che mostra un decremento del 2,06%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,968 Euro. Primo supporto a 8,754. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,682.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)