Milano 15:30
42.446 -0,49%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 15:30
45.401 -0,04%
Londra 15:30
9.242 -0,25%
Francoforte 15:30
24.057 -0,40%

Piazza Affari: in perdita il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in perdita il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Giornata da dimenticare per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 109.298,39 punti, ritracciando del 2,55%.
Condividi
```