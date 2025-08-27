Milano 17:35
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Depressa il comparto beni industriali a Milano, che scambia sotto i livelli della vigilia a 70.268,9 punti.
