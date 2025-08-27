Ponte sullo Stretto: 3 italiani su 4 favorevoli

(Teleborsa) - Il progetto del Ponte sullo Stretto
conquista il favore di 3 italiani su 4
, mentre il 62% dei commenti critica i movimenti contrari. È quanto emerge dall'analisi Socialcom
condotta tra il primo gennaio e il 15 agosto 2025 su 76.000 post
, che hanno generato circa 2 milioni di interazioni
. Lo studio, presentato al Meeting di Rimini, evidenzia un sentiment sempre più positivo verso le Grandi Opere
, con il 70% delle reazioni favorevoli, trainate dall’attesa per progetti e cantieri in costruzione.
A catalizzare l’attenzione è il Ponte sullo Stretto, con oltre 650.000 interazioni,
che supera nettamente gli altri progetti infrastrutturali. Tra i protagonisti più citati nel dibattito figurano Webuild Group e RFI,
percepiti come i principali motori dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Le reazioni positive hanno raggiunto un picco all’inizio di agosto, in corrispondenza dell’approvazione del progetto esecutivo, mentre quelle negative si fermano al 26%.
Nel dibattito social emerge anche l’Italia del No
: movimenti come No Tav e No Ponte ricevono critiche nel 62% dei commenti, accusati di ostacolare lo sviluppo, mentre il 38% degli utenti esprime consenso o supporto.
"Nel 2025 cresce il consenso verso le Grandi Opere, con il Ponte sullo Stretto che raccoglie oltre 650.000 interazioni e convince 3 italiani su 4", spiega Luca Ferlaino, Presidente di Socialcom
. "L’analisi mostra una rete sempre più favorevole allo sviluppo
: l’Italia del No viene criticata nel 62% dei casi, mentre l’emozione dominante è l’attesa concreta per ciò che sta per nascere".