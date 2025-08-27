Milano 17:35
Ponte sullo Stretto: 3 italiani su 4 favorevoli

Cresce il sentiment positivo sui social

(Teleborsa) - Il progetto del Ponte sullo Stretto conquista il favore di 3 italiani su 4, mentre il 62% dei commenti critica i movimenti contrari. È quanto emerge dall'analisi Socialcom condotta tra il primo gennaio e il 15 agosto 2025 su 76.000 post, che hanno generato circa 2 milioni di interazioni. Lo studio, presentato al Meeting di Rimini, evidenzia un sentiment sempre più positivo verso le Grandi Opere, con il 70% delle reazioni favorevoli, trainate dall’attesa per progetti e cantieri in costruzione.

A catalizzare l’attenzione è il Ponte sullo Stretto, con oltre 650.000 interazioni, che supera nettamente gli altri progetti infrastrutturali. Tra i protagonisti più citati nel dibattito figurano Webuild Group e RFI, percepiti come i principali motori dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Le reazioni positive hanno raggiunto un picco all’inizio di agosto, in corrispondenza dell’approvazione del progetto esecutivo, mentre quelle negative si fermano al 26%.

Nel dibattito social emerge anche l’Italia del No: movimenti come No Tav e No Ponte ricevono critiche nel 62% dei commenti, accusati di ostacolare lo sviluppo, mentre il 38% degli utenti esprime consenso o supporto.

"Nel 2025 cresce il consenso verso le Grandi Opere, con il Ponte sullo Stretto che raccoglie oltre 650.000 interazioni e convince 3 italiani su 4", spiega Luca Ferlaino, Presidente di Socialcom. "L’analisi mostra una rete sempre più favorevole allo sviluppo: l’Italia del No viene criticata nel 62% dei casi, mentre l’emozione dominante è l’attesa concreta per ciò che sta per nascere".
