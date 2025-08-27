Ponte sullo Stretto: 3 italiani su 4 favorevoli

(Teleborsa) - Il progetto delconquista il favore di, mentre il 62% dei commenti critica i movimenti contrari. È quanto emerge dall'condotta tra il, che hanno generato circa. Lo studio, presentato al Meeting di Rimini, evidenzia un, con il 70% delle reazioni favorevoli, trainate dall’attesa per progetti e cantieri in costruzione.A catalizzare l’attenzione è ilche supera nettamente gli altri progetti infrastrutturali. Tra i protagonisti più citati nel dibattito figuranopercepiti come i principali motori dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Le reazioni positive hanno raggiunto un picco all’inizio di agosto, in corrispondenza dell’approvazione del progetto esecutivo, mentre quelle negative si fermano al 26%.Nel dibattito social: movimenti come No Tav e No Ponte ricevono critiche nel 62% dei commenti, accusati di ostacolare lo sviluppo, mentre il 38% degli utenti esprime consenso o supporto."Nel 2025 cresce il consenso verso le Grandi Opere, con il Ponte sullo Stretto che raccoglie oltre 650.000 interazioni e convince 3 italiani su 4", spiega. "L’analisi mostra: l’Italia del No viene criticata nel 62% dei casi, mentre l’emozione dominante è l’attesa concreta per ciò che sta per nascere".