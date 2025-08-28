Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Appiattita la performance del FTSE Mid Cap, che porta a casa un trascurabile +0,13%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57.090, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 56.448. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 57.731.
