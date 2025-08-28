Milano 9:29
42.673 +0,76%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:29
9.259 +0,04%
24.172 +0,52%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 27/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Appiattita la performance del FTSE Mid Cap, che porta a casa un trascurabile +0,13%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57.090, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 56.448. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 57.731.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
