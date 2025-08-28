Milano
17:35
42.447
+0,23%
Nasdaq
19:22
23.675
+0,46%
Dow Jones
19:22
45.567
0,00%
Londra
17:35
9.217
-0,42%
Francoforte
17:35
24.040
-0,03%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 19.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Bath & Body Works in discesa a New York
Bath & Body Works in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
28 agosto 2025 - 18.00
Pressione sul
rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,91%.
Condividi
Leggi anche
Male Bath & Body Works sul mercato azionario di New York
In evidenza Bath & Body Works sul listino di New York
New York: balza in avanti Bath & Body Works
New York: senza freni Bath & Body Works
Titoli e Indici
Bath & Body Works
-8,58%
Altre notizie
New York: scambi al rialzo per Bath & Body Works
New York: Kroger in forte discesa
New York: CF Industries Holdings in forte discesa
Crolla a New York Medtronic
Deere & Company scivola in fondo al mercato di New York
New York: in perdita Jabil