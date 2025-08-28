Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 19:22
23.675 +0,46%
Dow Jones 19:22
45.567 0,00%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

Bath & Body Works in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Bath & Body Works in discesa a New York
Pressione sul rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,91%.
Condividi
```