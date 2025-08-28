Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 22:00
23.703 +0,58%
Dow Jones 22:01
45.637 +0,16%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,16%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 45.636,9 punti

In breve, Finanza
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente +0,16%, archiviando la seduta a 45.636,9 punti.
