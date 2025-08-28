Milano 12:17
42.369 +0,05%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:17
9.212 -0,47%
Francoforte 12:17
24.037 -0,04%

Borsa: Milano avanza dello 0,49% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 42.558,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,49% alle 10:30
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,49%, con 42.558,78 punti alle 10:30.
Condividi
```