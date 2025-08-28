Milano 27-ago
42.349 0,00%
Nasdaq 27-ago
23.566 +0,17%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 27-ago
9.256 0,00%
Francoforte 27-ago
24.046 0,00%

Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,66%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.035,78 punti

Finanza
