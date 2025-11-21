Milano 10:20
42.729 -0,44%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:20
9.489 -0,41%
Francoforte 10:20
23.144 -0,58%

Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,50%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.189,41 punti

In breve, Finanza
In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa del 2,50% e archivia la seduta a 25.189,41 punti.
