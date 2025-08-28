Milano 9:32
42.642 +0,69%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:32
9.257 +0,02%
24.157 +0,46%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,69%

SSE a 3.803,08 punti

In breve, Finanza
Indice SSE -1,69% a quota 3.803,08 all'apertura pomeridiana.
