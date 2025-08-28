Milano 17:13
42.458 +0,26%
Nasdaq 17:13
23.664 +0,42%
Dow Jones 17:13
45.480 -0,19%
Londra 17:13
9.214 -0,45%
Francoforte 17:13
24.053 +0,03%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Health Care
Giornata negativa per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la seduta a 847,03 punti, in calo dello 0,98%.
Condividi
```