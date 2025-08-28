Milano 27-ago
42.349 0,00%
Nasdaq 27-ago
23.566 +0,17%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 27-ago
9.256 0,00%
Francoforte 27-ago
24.046 0,00%

Eventi e scadenze del 28 agosto 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza
Eventi e scadenze del 28 agosto 2025
(Teleborsa) -

Giovedì 28/08/2025


Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia
"La Piazza - Il Bene Comune" - Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio (da giovedì 28/08/2025 a sabato 30/08/2025)
Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della difesa (da giovedì 28/08/2025 a venerdì 29/08/2025)
08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di luglio
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i
Aziende:
Aquafil - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025
Best Buy - Risultati di periodo
Brunello Cucinelli - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
Dell Technologies - Risultati di periodo
Dollar General - Risultati di periodo
Eurocommercial Properties - CDA: Relazione Semestrale
Gap - Risultati di periodo
Laboratorio Farmaceutico Erfo - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Marvell Technology - Risultati di periodo


(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
Condividi
```