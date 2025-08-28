Eventi e scadenze del 28 agosto 2025

(Teleborsa) -
Giovedì 28/08/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) BCE
- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria Banca d'Italia
- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia "La Piazza - Il Bene Comune"
- Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio (da giovedì 28/08/2025 a sabato 30/08/2025) Consiglio dell'Unione europea
- Riunione informale dei ministri della difesa (da giovedì 28/08/2025 a venerdì 29/08/2025)
08:00 - ACEA
- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di luglio Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i Aziende
: Aquafil
- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Best Buy
- Risultati di periodo Brunello Cucinelli
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale Dell Technologies
- Risultati di periodo Dollar General
- Risultati di periodo Eurocommercial Properties
- CDA: Relazione Semestrale Gap
- Risultati di periodo Laboratorio Farmaceutico Erfo
- CDA: Preconsuntivo Semestrale Marvell Technology
- Risultati di periodo(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))