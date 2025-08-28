Eventi e scadenze del 28 agosto 2025

Giovedì 28/08/2025

Aquafil

Best Buy

Brunello Cucinelli

Dell Technologies

Dollar General

Eurocommercial Properties

Gap

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Marvell Technology

(Teleborsa) -- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio- Riunione informale dei ministri della difesa08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di luglio- Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Semestrale- Risultati di periodo