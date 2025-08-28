Milano 14:52
42.492 +0,34%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:52
9.228 -0,29%
Francoforte 14:52
24.081 +0,14%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Sixt

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Sixt
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Sixt, in guadagno del 2,19% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sixt più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 85,08 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 87,83. Il peggioramento di Sixt è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 83,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
