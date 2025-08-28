Milano 12:20
42.368 +0,04%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:20
9.211 -0,48%
Francoforte 12:20
24.029 -0,07%

Francoforte: risultato positivo per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Avanza Wacker Chemie, che guadagna bene, con una variazione del 2,20%.

La tendenza ad una settimana di Wacker Chemie è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di Wacker Chemie si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 66,62 Euro. Prima resistenza a 67,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 65,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
