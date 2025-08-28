Milano 14:53
42.499 +0,35%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:53
9.229 -0,29%
Francoforte 14:53
24.079 +0,14%

Londra: brillante l'andamento di Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Anglo American
(Teleborsa) - Bene la società mineraria, con un rialzo del 2,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Anglo American rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Anglo American classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 22,65 sterline e primo supporto individuato a 22,17. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
