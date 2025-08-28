Londra: brillante l'andamento di Anglo American

società mineraria

FTSE 100

Anglo American

Anglo American

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,04%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 22,65 sterline e primo supporto individuato a 22,17. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)