Male Bath & Body Works sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - A picco il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che presenta un pessimo -7,91%.

L'andamento di Bath & Body Works nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Bath & Body Works è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 28,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
