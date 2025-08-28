Meloni: "Vicini a Kiev, Russia non crede in negoziato"

(Teleborsa) - "Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev dimostrano chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale. I nostri pensieri vanno al popolo ucraino
, ai civili, ai familiari di vittime inermi, tra cui anche bambini, degli insensati attacchi russi".
Così la premier Giorgia Meloni su X.
Intanto, si è tenuta questa mattina a Palazzo Chigi u
na riunione convocata dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, p
er un punto di situazione sul possibile percorso negoziale per la pace in Ucraina a seguito dei recenti colloqui alla Casa Bianca.
Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi nella quale si spiega che all’incontro hanno preso parte il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e il Ministro della Difesa Guido Crosetto.
Sono state approfondite le opportunità di dialogo verso una pace giusta
, che si sono dischiuse nelle ultime settimane. Si tratta di un percorso la cui chiave di volta è costituita da robuste e credibili garanzie di sicurezza per l’Ucraina, da elaborare insieme agli Stati Uniti e ai partner europei e occidentali.
L’Italia - si legge - sta fornendo un contributo alla loro definizione con la proposta di un meccanismo difensivo di sicurezza collettiva ispirato all’articolo 5 del Trattato di Washington.
È stato inoltre ribadito come non sia prevista alcuna partecipazione italiana a un’eventuale forza multinazionale da impegnare in territorio ucraino
, mentre sono al vaglio ipotesi di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini solo una volta raggiunta la cessazione delle ostilità.