Mercato auto UE ancora in crisi: -19% rispetto al 2019

(Teleborsa) - Nel mese diin Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) sono state, con un incremento del, ma conultimo anno prima della pandemia. Il consuntivo dei primi sette mesi del 2025 si è chiuso con, praticamente stabile sullo stesso periodo del 2024 (-0,04%), ma. È quanto emerge da una nota diffusa dalIl CSP sottolinea come questo, dove i mercati hanno già recuperato e superato i livelli pre-pandemia. Le difficoltà europee sarebbero legate, secondo la nota, alle politiche dell’Unione Europea per la transizione energetica, in particolare al, misura non adottata da nessun altro grande mercato globale (con la sola eccezione del Regno Unito).I dati diffusi oggi dall’mostrano comunque unpassata. Un progresso, osserva il CSP, ancora lontano dagli obiettivi fissati, e accompagnato da serie preoccupazioni sull’andamento della produzione automobilistica in Europa.In una lettera inviata il 27 agosto ad(associazione dei costruttori europei) e(associazione dei fornitori del settore) si afferma che "i piani dell’Unione Europea per l’automotivee ricalibrare l’attuale percorso di riduzione delle emissioni di CO2 salvaguardando la competitività industriale, la coesione sociale e la resilienza strategica delle attuali catene di approvvigionamento europee"."Come non condividere le richieste di ACEA e CEPLA, - ha commentato-, se si considera che, come i dati pubblicati oggi dicono chiaramente, il mercato auto dell’Unione Europea, rispetto a quello del resto del mondo, ha accumulatoha conseguito dopo aver recuperato integralmente il calo dovuto alla pandemia".