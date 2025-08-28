Mercato auto UE ancora in crisi: -19% rispetto al 2019

(Teleborsa) - Nel mese di luglio
in Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) sono state immatricolate 1.085.356 autovetture
, con un incremento del 5,9% rispetto a luglio 2024
, ma con un calo del 18,4% rispetto al luglio 2019,
ultimo anno prima della pandemia. Il consuntivo dei primi sette mesi del 2025 si è chiuso con 7.900.877 immatricolazioni
, praticamente stabile sullo stesso periodo del 2024 (-0,04%), ma in calo del 19% rispetto al 2019
. È quanto emerge da una nota diffusa dal Centro Studi Promotor.
Il CSP sottolinea come questo risultato negativo contrasti con quanto avviene nel resto del mondo
, dove i mercati hanno già recuperato e superato i livelli pre-pandemia. Le difficoltà europee sarebbero legate, secondo la nota, alle politiche dell’Unione Europea per la transizione energetica, in particolare al divieto di immatricolazione di auto non elettriche dal 2035
, misura non adottata da nessun altro grande mercato globale (con la sola eccezione del Regno Unito).
I dati diffusi oggi dall’ACEA
mostrano comunque un incremento della quota di mercato delle auto elettriche,
passata dal 13,6% di luglio 2024 al 17,2% di luglio 2025
. Un progresso, osserva il CSP, ancora lontano dagli obiettivi fissati, e accompagnato da serie preoccupazioni sull’andamento della produzione automobilistica in Europa.
In una lettera inviata il 27 agosto ad Ursula von der Leyen, ACEA
(associazione dei costruttori europei) e CEPLA
(associazione dei fornitori del settore) si afferma che "i piani dell’Unione Europea per l’automotive dovrebbero andare oltre l’idealismo per riconoscere le attuali realtà industriali e geopolitiche
e ricalibrare l’attuale percorso di riduzione delle emissioni di CO2 salvaguardando la competitività industriale, la coesione sociale e la resilienza strategica delle attuali catene di approvvigionamento europee".
"Come non condividere le richieste di ACEA e CEPLA, - ha commentato Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor
-, se si considera che, come i dati pubblicati oggi dicono chiaramente, il mercato auto dell’Unione Europea, rispetto a quello del resto del mondo, ha accumulato un ritardo del 19% per il mancato recupero del calo legato alla pandemia e del 7,5% per la mancata crescita che il mercato auto del resto del mondo
ha conseguito dopo aver recuperato integralmente il calo dovuto alla pandemia".(Foto: @pixel7propix on Unsplash)