New York: risultato positivo per HP

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di computer e stampanti, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,65%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di HP evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso HP rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di HP, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 29,01 USD. Primo supporto visto a 27,09. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 26,09.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
