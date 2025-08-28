New York: risultato positivo per HP

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di computer e stampanti
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,65%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di HP
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso HP
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di HP
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 29,01 USD. Primo supporto visto a 27,09. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 26,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)